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→ Компьютеры и ноутбуки → Ноутбуки → Диагональ от 15" до 15,6" → HP ProBook EliteBook → Ноутбук HP ProBook 450 G7
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Ноутбук HP ProBook 450 G7
Артикул: 3C108EA
Код товара: 780764
i5-10210U/8GB/256GB SSD/15.6" FHD AG/GeForce MX250 2GB/Dos/silver
Гарантия 12 мес.
В сервисном центре производителя
Характеристики
Внимание! На данном устройстве не установлена операционная система!
Функциональный тонкий и легкий ноутбук HP ProBook 450 позволяет работать продуктивно как в офисе, так и за его пределами. ProBook сочетает стильный дизайн, точные линии и изящные изгибы с производительностью процессора Quad Core и длительным временем автономной работы, что делает его незаменимым решением.
Артикул производителя (Part Number)
3C108EA
Линейка
ProBook
Процессор
Модельный ряд процессора
Intel Core i5
Модель процессора
10210U
Количество ядер
4
Техпроцесс
14 нм
Частота
1.6 ГГц
Максимальная частота в режиме Turbo Boost / Turbo CORE
4.2 ГГц
Hyper-Threading
Есть
SMT (Simultaneous multithreading)
Нет
L1 кэш
256 кБ
L2 кэш
1 МБ
L3 кэш
6 МБ
TDP
15 Вт
Подробнее
Системная плата
Чипсет
Нет (SOC)
Сокет
BGA1528
Частота системной шины
100 МГц
Оперативная память
Максимальная частота
2666 МГц
Частота установленной памяти
2400 МГц
Минимальная частота
2133 МГц
Объем
8 ГБ
Тип
SODIMM DDR4
Количество занятых слотов
1
Количество слотов
2
Максимальный объем
32 ГБ
Устройства хранения информации
Тип накопителя
SSD
Количество SSD
1 шт
Общий объем SSD
256 ГБ
Интерфейс твердотельных накопителей
PCI Express
Оптический привод
Нет
Слоты расширения
Слот считывания карт памяти
Есть
Тип карт памяти
SD, SDHC, SDXC
Дисплей
Диагональ
15.6 "
Широкоформатный
Есть
Разрешение
1920x1080 (Full HD)
Светодиодная подсветка
Есть
Сенсорный
Нет
Тип матрицы
TFT IPS
Поддержка 3D
Нет
Количество цветов
16.7 млн
Яркость
250 кд/м²
Контрастность
600 : 1
Частота
60 Гц
ScreenPad
ScreenPad
Нет
Камера
Веб-камера
Есть
Эффективное число пикселей
1.2 Мп
Разрешение видео
1280x720 пикс
Разрешение фото
1280х720
Графический адаптер
Чипсет интегрированного графического адаптера
Intel UHD Graphics
Чипсет дискретного графического адаптера
nVidia GeForce MX250
Тип видеопамяти
GDDR5
Объем видеопамяти
2048 МБ
Интерфейсы
HDMI
1 шт
USB 2.0
1 шт
USB 3.0
2 шт
USB 3.1 Type-C
1 шт
Аудио разъемы
Combo audio jack
Разъем для подключения док-станции
Нет
Сетевой интерфейс
Есть
Тип сетевого интерфейса
LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Беспроводные интерфейсы
Bluetooth
Есть
Спецификация Bluetooth
5.0
Wi-Fi
Есть
Стандарты Wi-Fi
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Установленное программное обеспечение
Операционная система
MS DOS
Другие устройства
Динамики
Стерео
Встроенный микрофон
Есть
Устройства позиционирования
Touchpad
Сканер отпечатка пальца
Нет
Слот блокировки
Есть
Аккумулятор
Тип
Li-ion
Емкость
45 Вт⋅ч
Количество ячеек
3
Время работы
до 7 ч
Время заряда
до 3 ч
Поддержка быстрой зарядки аккумулятора
Есть
Эксплуатационные характеристики
Рабочая температура
от 5℃ до 40℃
Температура хранения
от -5℃ до 50℃
Влажность при эксплуатации
от 10% до 95%, без образования конденсата
Влажность при хранении
от 5% до 95%, без образования конденсата
Корпус
Тип
Ноутбук
Цвет
Серебристый
Материал
Алюминиевый сплав, пластик
Габариты
364 x 19 x 256 мм
Дополнительные характеристики
Сумка в комплекте
Нет
Комплектация
Ноутбук, блок питания, документация
Вес нетто
2 кг
Ссылки
Ссылка на описание на сайте производителя
Вес брутто
3.5 кг
HP ProBook 450 G7 сертифицирован для продажи в России. Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.
Ноутбук HP ProBook 450 G7 – цена 58473 руб., фото, технические характеристики, условия доставки по Санкт-Петербургу. Для того, чтобы купить ноутбук HP ProBook 450 G7 в интернет-магазине XcomSpb.ru, достаточно заполнить форму онлайн заказа или позвонить по телефонам: +7 (812) 740-11-10.
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