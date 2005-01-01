→ Компьютеры и ноутбуки → Ноутбуки → Диагональ от 15" до 15,6" → HP ProBook EliteBook → Ноутбук HP ProBook 450 G7 Платиновый партнер Ноутбук HP ProBook 450 G7 Артикул: 3C108EA

Код товара: 780764

i5-10210U/8GB/256GB SSD/15.6" FHD AG/GeForce MX250 2GB/Dos/silver Гарантия 12 мес. В сервисном центре производителя

При предъявлении гарантийного талона

58 473 руб. Цена на остатки

585

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Характеристики Внимание! На данном устройстве не установлена операционная система!

Функциональный тонкий и легкий ноутбук HP ProBook 450 позволяет работать продуктивно как в офисе, так и за его пределами. ProBook сочетает стильный дизайн, точные линии и изящные изгибы с производительностью процессора Quad Core и длительным временем автономной работы, что делает его незаменимым решением. Функциональный тонкий и легкий ноутбук HP ProBook 450 позволяет работать продуктивно как в офисе, так и за его пределами. ProBook сочетает стильный дизайн, точные линии и изящные изгибы с производительностью процессора Quad Core и длительным временем автономной работы, что делает его незаменимым решением.

Артикул производителя (Part Number) 3C108EA

Линейка ProBook

Процессор Модельный ряд процессора Intel Core i5

Модель процессора 10210U

Количество ядер 4

Техпроцесс 14 нм

Частота 1.6 ГГц

Максимальная частота в режиме Turbo Boost / Turbo CORE 4.2 ГГц

Hyper-Threading Есть

SMT (Simultaneous multithreading) Нет

L1 кэш 256 кБ

L2 кэш 1 МБ

L3 кэш 6 МБ

TDP 15 Вт

Подробнее Intel Core i5-10210U

Системная плата Чипсет Нет (SOC)

Сокет BGA1528

Частота системной шины 100 МГц

Оперативная память Максимальная частота 2666 МГц

Частота установленной памяти 2400 МГц

Минимальная частота 2133 МГц

Объем 8 ГБ

Тип SODIMM DDR4

Количество занятых слотов 1

Количество слотов 2

Максимальный объем 32 ГБ

Устройства хранения информации Тип накопителя SSD

Количество SSD 1 шт

Общий объем SSD 256 ГБ

Интерфейс твердотельных накопителей PCI Express

Оптический привод Нет

Слоты расширения Слот считывания карт памяти Есть

Тип карт памяти SD, SDHC, SDXC

Дисплей Диагональ 15.6 "

Широкоформатный Есть

Разрешение 1920x1080 (Full HD)

Светодиодная подсветка Есть

Сенсорный Нет

Тип матрицы TFT IPS

Поддержка 3D Нет

Количество цветов 16.7 млн

Яркость 250 кд/м²

Контрастность 600 : 1

Частота 60 Гц

ScreenPad ScreenPad Нет

Камера Веб-камера Есть

Эффективное число пикселей 1.2 Мп

Разрешение видео 1280x720 пикс

Разрешение фото 1280х720

Графический адаптер Чипсет интегрированного графического адаптера Intel UHD Graphics

Чипсет дискретного графического адаптера nVidia GeForce MX250

Тип видеопамяти GDDR5

Объем видеопамяти 2048 МБ

Интерфейсы HDMI 1 шт

USB 2.0 1 шт

USB 3.0 2 шт

USB 3.1 Type-C 1 шт

Аудио разъемы Combo audio jack

Разъем для подключения док-станции Нет

Сетевой интерфейс Есть

Тип сетевого интерфейса LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)

Беспроводные интерфейсы Bluetooth Есть

Спецификация Bluetooth 5.0

Wi-Fi Есть

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Установленное программное обеспечение Операционная система MS DOS

Другие устройства Динамики Стерео

Встроенный микрофон Есть

Устройства позиционирования Touchpad

Сканер отпечатка пальца Нет

Слот блокировки Есть

Аккумулятор Тип Li-ion

Емкость 45 Вт⋅ч

Количество ячеек 3

Время работы до 7 ч

Время заряда до 3 ч

Поддержка быстрой зарядки аккумулятора Есть

Эксплуатационные характеристики Рабочая температура от 5℃ до 40℃

Температура хранения от -5℃ до 50℃

Влажность при эксплуатации от 10% до 95%, без образования конденсата

Влажность при хранении от 5% до 95%, без образования конденсата

Корпус Тип Ноутбук

Цвет Серебристый

Материал Алюминиевый сплав, пластик

Габариты 364 x 19 x 256 мм

Дополнительные характеристики Сумка в комплекте Нет

Комплектация Ноутбук, блок питания, документация

Вес нетто 2 кг

Ссылки Ссылка на описание на сайте производителя hp.com

Вес брутто 3.5 кг

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— Acer — Asus — Dell — Getac — HP ProBook EliteBook — HP Zbook — Lenovo IdeaPad — Lenovo ThinkPad — MSI — PNY — Xiaomi HP ProBook 450 G7 сертифицирован для продажи в России. Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.



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