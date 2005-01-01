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Ноутбук HP ProBook 450 G7

Артикул: 3C108EA

Код товара: 780764

i5-10210U/8GB/256GB SSD/15.6" FHD AG/GeForce MX250 2GB/Dos/silver

Гарантия 12 мес. В сервисном центре производителя
При предъявлении гарантийного талона


HP ProBook 450 G7

58 473 руб.

Цена на остатки
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Характеристики

Внимание! На данном устройстве не установлена операционная система!


Функциональный тонкий и легкий ноутбук HP ProBook 450 позволяет работать продуктивно как в офисе, так и за его пределами. ProBook сочетает стильный дизайн, точные линии и изящные изгибы с производительностью процессора Quad Core и длительным временем автономной работы, что делает его незаменимым решением.

Артикул производителя (Part Number)
3C108EA

Линейка
ProBook

Процессор

Модельный ряд процессора
Intel Core i5

Модель процессора
10210U

Количество ядер
4

Техпроцесс
14 нм

Частота
1.6 ГГц

Максимальная частота в режиме Turbo Boost / Turbo CORE
4.2 ГГц

Hyper-Threading
Есть

SMT (Simultaneous multithreading)
Нет

L1 кэш
256 кБ

L2 кэш
1 МБ

L3 кэш
6 МБ

TDP
15 Вт

Подробнее
Intel Core i5-10210U

Системная плата

Чипсет
Нет (SOC)

Сокет
BGA1528

Частота системной шины
100 МГц

Оперативная память

Максимальная частота
2666 МГц

Частота установленной памяти
2400 МГц

Минимальная частота
2133 МГц

Объем
8 ГБ

Тип
SODIMM DDR4

Количество занятых слотов
1

Количество слотов
2

Максимальный объем
32 ГБ

Устройства хранения информации

Тип накопителя
SSD

Количество SSD
1 шт

Общий объем SSD
256 ГБ

Интерфейс твердотельных накопителей
PCI Express

Оптический привод
Нет

Слоты расширения

Слот считывания карт памяти
Есть

Тип карт памяти
SD, SDHC, SDXC

Дисплей

Диагональ
15.6 "

Широкоформатный
Есть

Разрешение
1920x1080 (Full HD)

Светодиодная подсветка
Есть

Сенсорный
Нет

Тип матрицы
TFT IPS

Поддержка 3D
Нет

Количество цветов
16.7 млн

Яркость
250 кд/м²

Контрастность
600 : 1

Частота
60 Гц

ScreenPad

ScreenPad
Нет

Камера

Веб-камера
Есть

Эффективное число пикселей
1.2 Мп

Разрешение видео
1280x720 пикс

Разрешение фото
1280х720

Графический адаптер

Чипсет интегрированного графического адаптера
Intel UHD Graphics

Чипсет дискретного графического адаптера
nVidia GeForce MX250

Тип видеопамяти
GDDR5

Объем видеопамяти
2048 МБ

Интерфейсы

HDMI
1 шт

USB 2.0
1 шт

USB 3.0
2 шт

USB 3.1 Type-C
1 шт

Аудио разъемы
Combo audio jack

Разъем для подключения док-станции
Нет

Сетевой интерфейс
Есть

Тип сетевого интерфейса
LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)

Беспроводные интерфейсы

Bluetooth
Есть

Спецификация Bluetooth
5.0

Wi-Fi
Есть

Стандарты Wi-Fi
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Установленное программное обеспечение

Операционная система
MS DOS

Другие устройства

Динамики
Стерео

Встроенный микрофон
Есть

Устройства позиционирования
Touchpad

Сканер отпечатка пальца
Нет

Слот блокировки
Есть

Аккумулятор

Тип
Li-ion

Емкость
45 Вт⋅ч

Количество ячеек
3

Время работы
до 7 ч

Время заряда
до 3 ч

Поддержка быстрой зарядки аккумулятора
Есть

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура
от 5℃ до 40℃

Температура хранения
от -5℃ до 50℃

Влажность при эксплуатации
от 10% до 95%, без образования конденсата

Влажность при хранении
от 5% до 95%, без образования конденсата

Корпус

Тип
Ноутбук

Цвет
Серебристый

Материал
Алюминиевый сплав, пластик

Габариты
364 x 19 x 256 мм

Дополнительные характеристики

Сумка в комплекте
Нет

Комплектация
Ноутбук, блок питания, документация

Вес нетто
2 кг

Ссылки

Ссылка на описание на сайте производителя
hp.com

Вес брутто
3.5 кг

(107)


Отзывы покупателей Икс-Ком

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О данном товаре пока нет отзывов.



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HP ProBook 450 G7 сертифицирован для продажи в России. Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.

Ноутбук HP ProBook 450 G7 – цена 58473 руб., фото, технические характеристики, условия доставки по Санкт-Петербургу. Для того, чтобы купить ноутбук HP ProBook 450 G7 в интернет-магазине XcomSpb.ru, достаточно заполнить форму онлайн заказа или позвонить по телефонам: +7 (812) 740-11-10.
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